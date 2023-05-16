من فوق الجلد.. إجراء طبي متقدّم يُثبّت 4 فقرات صدرية وقطنية لمصاب بشرورة

وبعد موافقة المريض على إجراء العملية كونها عالية الخطورة تمّ إدخاله غرفة العمليات، حيث نجح الفريق الطبي -بفضلٍ من الله- في تثبيت 4 فقرات صدرية وقطنية من فوق الجلد في إجراءٍ طبي متقدّم استغرق ما يقارب 4 ساعات، مشيرة إلى تلقي المريض الرعاية الصحية اللازمة، وخروجه من المستشفى دون اعتلالات عصبية أو أيّ مضاعفات وهو بصحة جيدة ويمشي بشكل طبيعي من دون أي مساعدة.