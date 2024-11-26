الرياضة في المملكة: استثمار بالمستقبل وتحقيق طموحات عالمية

تعد الرياضة اليوم إحدى ركائز التنمية المستدامة في المملكة، حيث تلعب دورًا أساسيًا في تحسين جودة الحياة، وتعزيز صحة المجتمع، وتحقيق التوازن بين العمل والترفيه. وتستمر المملكة في دعم الرياضات الحديثة والتقليدية، لتكون منصة تجمع بين التراث والطموح العالمي.