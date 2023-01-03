قرية الفرع الأثرية في أضم.. وجهة سياحية واعدة ذات طراز معماري فريد

وتحظى محافظة أضم بمقومات سياحية ستُسهم في كونها من مناطق الجذب السياحي؛ نظرًا لما تحتضنه من السهول والأودية التي من أبرزها وادي أضم، ووادي العرج، ووادي الجائز، إلى جانب القلاع والحصون التي من بينها المشيد، والجديدة، والقرن، وشباح، والأعلى، والقرين، والجب، التي تدلّ على أصالة تراث المنطقة وعراقة تاريخها، والنقوش الصخرية؛ منها: أبا النقور في وادي حلية، ونقوش سدّ وادي الخرار بمركز المرقبان، وآثار الضحي، ونقوش غار خشيشان، والكهوف والصخور التي يوجد بها رسومات ونقوش أثرية لا زالت تحتفظ بألوانها حتى يومنا هذا.