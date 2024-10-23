100 مواطن يتعرّضون للسكتة الدماغية يوميًّا.. استشاري يكشف عن التحدّي الصحي بحلول مبتكرة

كشف استشاري السكتات الدماغية في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور فهد العجلان، عن أرقام صادمة حول السكتات الدماغية في السعودية، وأشار إلى أن 100 مواطن سعودي يتعرّضون يوميًّا للسكتة الدماغية؛ ممّا يشير إلى حجم التحدّي الصحي في هذا الشأن، مشددًا في هذا الخصوص على أهمية التدخل السريع في هذه الحالات.