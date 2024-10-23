100 مواطن يتعرّضون للسكتة الدماغية يوميًّا.. استشاري يكشف عن التحدّي الصحي بحلول مبتكرة

كشف استشاري السكتات الدماغية في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور فهد العجلان، عن أرقام صادمة حول السكتات الدماغية في السعودية، وأشار إلى أن 100 مواطن سعودي يتعرّضون يوميًّا للسكتة الدماغية؛ ممّا يشير إلى حجم التحدّي الصحي في هذا الشأن، مشددًا في هذا الخصوص على أهمية التدخل السريع في هذه الحالات.
وأبان أن "كلّ دقيقة تمرّ على الدماغ تتسبّب في فقدان مليونَيْ خلية عصبية"؛ مما يجعل سرعة العلاج أمرًا حاسمًا في تحسين حياة المرضى.
وأضاف: "لدينا الآن حلول متطورة؛ منها وحدة السكتات الدماغية المتنقلة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، تهدف إلى الوصول للمريض في موقع حدوث السكتة مباشرة".
وأكد "العجلان" في تصريح لقناة "العربية"، أن هذه الوحدة المتنقلة توفر خدمات طبية تضاهي ما يتمّ في غرف الطوارئ، مثل تصوير الدماغ وإجراء التحاليل خلال دقائق معدودة؛ مما يمكّن من اتخاذ قرارات علاجية فورية.
وأضاف: "خلال ثلاث دقائق فقط يمكننا إجراء التحاليل الأساسية والحصول على نتائج دقيقة؛ مما يعزّز سرعة العلاج ويزيد من فرص التعافي".
وأشار إلى أن هذه الوحدة تعتمد على تقنيات الذكاء الصناعي والطب الاتصالي المتطور؛ مما يسهّل التواصل بين الفريق الطبي وأجهزة التصوير الشعاعي، ويضمن اتخاذ قرارات علاجية بسرعة فائقة.
وختم "العجلانُ" حديثَه مؤكدًا أن وجودَ هذه الوحدة المتنقلة سيُحدث فرقًا كبيرًا في سرعة الإسعافات الطبية المتخصصة والدقيقة مع جودة المخرجات العلاجية للمرضى.