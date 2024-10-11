مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف ينقذ حياة مريضة بإزالة ثلاثة أورام في المخ

بعد الجراحة، نُقلت المريضة إلى العناية المركزة وتمت مراقبتها عن كثب ، حيث استعادت وعيها بالكامل. فحوصات الأنسجة أكدت أن الأورام كانت حميدة وخالية من الخلايا السرطانية. وبعد استقرار حالتها، تم نقلها إلى التنويم الداخلي. وبفضل الله غادرت المريضة المستشفى في صحة جيدة وبكامل وعيها دون أي مضاعفات، وهي الآن تتابع حالتها من خلال زيارات منتظمة للعيادة الخارجية لجراحة المخ والأعصاب.