محليات

دوريات الأفواج بجازان تُطيح بمقيم ومواطن لترويجهما 431 كجم قات

تم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص
دوريات الأفواج بجازان تُطيح بمقيم ومواطن لترويجهما 431 كجم قات

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان، على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن؛ لترويجهما (431) كلجم من نبات القات المخدر بمحافظة فيفا.

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

منطقة جازان
دوريات الأفواج الأمنية

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