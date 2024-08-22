قبل عام من انتشاره كطارئ عالمي.. باحثة سعودية تضع خارطة طريق لمواجهة "جدري القردة"

قبل عام كامل من إعلان منظمة الصحة العالمية تحوّل "جدري القردة" إلى "حالة طوارئ صحية عامة" على الصعيد العالمي، وضعت باحثة سعودية خارطة طريق شاملة لمواجهة المرض على المستوى الدولي، خاصة مع امتداد تفشي الوباء الفيروسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة.