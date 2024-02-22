رئيس مجلس الشورى: يوم التأسيس يُمثّل العمق التاريخي الراسخ للدولة السعودية

وأضاف "آل الشيخ": أنَّ استذكارَ يوم التأسيس أمام الأجيال مناسبةٌ مهمّة للفخر والاعتزاز والفرحة، وهو ربط للجيل المعاصر بالتاريخ العظيم للدولة الذي سطره كفاح الأجداد في دولة واحدة تحولت إلى نموذج عالمي للنهضة، ومصدر للأمل بالمستقبل المزدهر لشعبها، ونبراس ومصدر للإلهام جيلًا بعد جيل؛ ممّا يحتّم على الجميع الحرصَ الدائم وبذل الغالي والنفيس من أجل بناء هذا الوطن المعطاء والمحافظة على مكتسباته ومقدراته، وعلينا بذل الجهد في كلِّ ما يعود على الوطن بالخير.