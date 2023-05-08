"المغربي": نسعى لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الإسكانية والعقارية في المملكة

جاء ذلك خلال لقاءٍ إذاعيٍّ أجراه "المغربي" مُؤخرًا في إذاعة "جدة FM"؛ للحديث حول مُجريات السوق العقاري، والذي أشاد من خلاله بالدعم السخي الذي تحظى به شركات التطوير العقاري من وزارة الإسكان والأمانات في توفير التسهيلات اللازمة لتطوير وبيع المشاريع المُقدَّمة مِن منسوبي القطاع إلى الأُسر السعودية، مِنها تطبيق قراراتٍ تُسهم في رفع منسوب تملّك الأُسر السعودية، وطرح برامج إسكانية كبرى، مثل برنامج "سكني"، ورفع نسبة القروض العقارية، وغيرها من القرارات؛ الأمر الذي أسهم بشكل إيجابي في فَهم شركات التطوير العقاري حاجة السوق المحلي، ومواءمتها مع توجُّهات الدولة.