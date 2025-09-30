الكرملين يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة ويؤكد استعداده لدعم التسوية

أعلن الكرملين ترحيبه بالجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني، متمنياً النجاح لخطة السلام التي يطرحها.
وأكدت الرئاسة الروسية استعداد موسكو لبذل الجهود اللازمة لدعم أي مساعٍ من شأنها تسوية الوضع في الشرق الأوسط.
وأشار الكرملين إلى أن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية بالصراع في المنطقة، وتواصل العمل على تقريب وجهات النظر.
وأضاف أن موسكو تأمل في أن تسهم خطة ترامب في إنهاء الحرب على غزة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
في المقابل، أوضح الكرملين أن روسيا ليست طرفاً في خطة ترامب ولم تتلقَ أي إشارات رسمية من واشنطن بشأنها، مؤكداً في الوقت نفسه انفتاحها على أي مبادرات تحقق السلام الدائم.