"إغاثي الملك سلمان" يطلق 4 مبادرات إنسانية في عدن والجبل الأسود لدعم التعليم والتمكين ورعاية الأيتام

في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أربع مبادرات تطوعية وتنموية في كلٍ من محافظة عدن بالجمهورية اليمنية، وجمهورية الجبل الأسود، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المستهدفة.
ففي محافظة عدن، أطلق المركز المشروع التطوعي العام للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 6 متطوعين من مختلف التخصصات، حيث قدّم الفريق ورشتين تدريبيتين، الأولى في صيانة وتشغيل أنظمة التكييف والتبريد استفاد منها 20 مستفيدًا، والثانية في أساسيات ومهارات ميكانيكا السيارات استفاد منها 22 فردًا، وذلك ضمن جهود تمكين الأفراد من فرص دخل مستدامة وتحسين مستواهم المعيشي.
كما دشّن المركز مشروعًا تطوعيًا لإعادة تأهيل مبنى مدرسة خالد بن الوليد بالمحافظة نفسها، بمشاركة 15 متطوعًا، تضمن صيانة شاملة شملت الكهرباء والسباكة وطلاء الجدران، بالإضافة إلى تجهيزات لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، في خطوة تستهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ولائقة.
وفي مجال دعم الفئات الأضعف، أطلق المركز كذلك المشروع التطوعي العام للمرأة والطفل في عدن، بمشاركة 4 متطوعين، قدّموا جلسات دعم نفسي فردية وجماعية، إلى جانب دورات متخصصة في الصحة النفسية والإرشاد، استفاد منها 64 فردًا من الأطفال وأولياء الأمور، تعزيزًا للسلامة النفسية والوقاية من آثار الأزمات.
وعلى الصعيد الدولي، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة برنامجًا تنفيذيًّا مشتركًا لرعاية الأيتام وأسرهم في جمهورية الجبل الأسود، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، حيث يستفيد منه 400 يتيم ويتيمة في 13 مدينة، من بينها بودغوريتسا ونيكشيتش وخليج كوتور.
وشهد حفل التدشين حضور عدد من المسؤولين، بينهم ممثل سفارة المملكة في تيرانا جلوي الجهلة، ووزير العدل بويان بوزووبتش، ووزيرة العمل والرعاية الاجتماعية نايدة نيشيش، إلى جانب نائب رئيس المشيخة الإسلامية عمر كيوشاي، وفريق المركز.
ويهدف المشروع إلى تقديم دعم مالي شهري يضمن المصاريف المعيشية للأيتام، إضافة إلى برامج نفسية وترفيهية واجتماعية تسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأسر.
وتؤكد هذه المبادرات المتنوعة التزام المملكة، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، برسالتها العالمية في دعم المجتمعات الأكثر احتياجًا، وتقديم العون الإنساني الفاعل دون تمييز، بما يعكس قيم المملكة وثوابتها في العمل الخيري والإنساني.