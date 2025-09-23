"إغاثي الملك سلمان" يطلق 4 مبادرات إنسانية في عدن والجبل الأسود لدعم التعليم والتمكين ورعاية الأيتام

ففي محافظة عدن، أطلق المركز المشروع التطوعي العام للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 6 متطوعين من مختلف التخصصات، حيث قدّم الفريق ورشتين تدريبيتين، الأولى في صيانة وتشغيل أنظمة التكييف والتبريد استفاد منها 20 مستفيدًا، والثانية في أساسيات ومهارات ميكانيكا السيارات استفاد منها 22 فردًا، وذلك ضمن جهود تمكين الأفراد من فرص دخل مستدامة وتحسين مستواهم المعيشي.