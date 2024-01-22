"عدل العقارية" تنتهي من تطوير مخططها النوعي "حي عدل" في الدمام أحد أضخم المشاريع السكنية في الشرقية

يتميز "حي عدل" السكني بموقعه الاستراتيجي غرب مدينة الدمام، وإطلالته على طريق الملك فهد "المطار"، بين طريق الملك سعود شمالًا وطريق الرياض جنوبًا، على مَقربةٍ من طرق (أبو حدرية، الرياض، الجبيل/ الظهران السريع) التي وفَّرت وصولًا سهلاً إلى كافة معالم المدينة. كما يتميَّز المخطط بقُربه من المراكز الخدمية والمرافق النوعية، ومراكز التسوُّق الأساسية، فهو يبعُد دقائق عن كليات الأصالة، المستشفى السعودي الألماني، العثيم بارك، مطار الملك فهد الدولي؛ ليمثّل الوجهة القادمة للسكن والاستثمار.