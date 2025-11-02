مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يعيد "أربعينياً" توقف عن العمل وأصيب بالاكتئاب بسبب رجفة اليد إلى حياته الطبيعية

أعاد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، مراجعاً عمره "44" عاماً إلى حياته الطبيعية بعد معاناة طويلة استمرت لـ"8" أعوام مع رجفان مزمن ومتزايد وغير طبيعي باليد، تصحبها حركات لا إرادية، وأثر ذلك على حياته اليومية بشكل كبير، ذكر ذلك أ. د. أوشيك سيدي استشاري المخ والأعصاب، رئيس الفريق الطبي المعالج.
الذي قال أن المراجع جاء إلى المستشفى، بعد رحلة بحث طويلة عن العلاج، امتدت إلى "3" دول، وتم تشخيصه بالشلل الرعاش " Parkinson's diseas" وتلقى علاجات لفترة من الزمن، وتسببت له في بعض الآثار الجانبية، كما أن حالته ساءت أكثر، وانتهى به الأمر إلى التوقف عن العمل، بسبب عدم قدرته على الكتابة أو التعامل مع الحاسوب، وأصيب بالاكتئاب، وعقب وصوله إلى المستشفى أجري له فحص بدني أظهر أن الرجفة مقتصرة على اليد، وهي لا تشبه الرجفة الطبيعية الحميدة " E T " ، بالإضافة إلى أنها مصحوبة بحركة التواء غير اعتيادية لليد، وتم استكمال عملية التشخيص بفحص مستوى النحاس والبروتيتن الذي يحمل النحاس في الدم seum copper and ceruloplasmin، وفحص الغدة الدرقية والكالسيوم والكلى والكبد، وصورة رنين مغناطيسي للدماغ دون صبغة، وأظهرت سلامة المخ ولله الحمد، كما أن المريض لا يعاني من أي أمراض مزمنة.
وتابع د. أوشيك قائلاً أن الفريق الطبي بناءً على معطيات التشخيص الدقيق، استبعد إصابة المراجع بمرض الشلل الرعاش، وعزز حدسه الطبي، أن الفحص السريري أكد أن الأطراف السفلية لا تعاني من الرجفان، كما أن التاريخ المرضي الأسري للمراجع خالٍ من حالات إصابة بالشلل الرعاش أو حالات مشابهة.
وأوضح أن الفريق الطبي اعتمد برتوكول علاجي متكامل فبدأ بالتحسن بسرعة وتراجعت حدة رجفة اليدين باستمرار، إلى أن استعاد قدرته على الكتابة باليد والتعامل مع الأجهزة الذكية بما فيها الجوال وتحسنت حالته النفسية وتوقف عن تناول أدوية الاكتئاب.
مشيراً إلى أن ذلك يعد إنجازاً طبياً يضاف لنجاحات المستشفى، إذ تمكن من إعادة المراجع إلى حياته الطبيعية بعد معاناة طويلة بفضل التشخيص السليم وتقديم الحلول العلاجية الناجعة.