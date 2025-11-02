مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يعيد "أربعينياً" توقف عن العمل وأصيب بالاكتئاب بسبب رجفة اليد إلى حياته الطبيعية

الذي قال أن المراجع جاء إلى المستشفى، بعد رحلة بحث طويلة عن العلاج، امتدت إلى "3" دول، وتم تشخيصه بالشلل الرعاش " Parkinson's diseas" وتلقى علاجات لفترة من الزمن، وتسببت له في بعض الآثار الجانبية، كما أن حالته ساءت أكثر، وانتهى به الأمر إلى التوقف عن العمل، بسبب عدم قدرته على الكتابة أو التعامل مع الحاسوب، وأصيب بالاكتئاب، وعقب وصوله إلى المستشفى أجري له فحص بدني أظهر أن الرجفة مقتصرة على اليد، وهي لا تشبه الرجفة الطبيعية الحميدة " E T " ، بالإضافة إلى أنها مصحوبة بحركة التواء غير اعتيادية لليد، وتم استكمال عملية التشخيص بفحص مستوى النحاس والبروتيتن الذي يحمل النحاس في الدم seum copper and ceruloplasmin، وفحص الغدة الدرقية والكالسيوم والكلى والكبد، وصورة رنين مغناطيسي للدماغ دون صبغة، وأظهرت سلامة المخ ولله الحمد، كما أن المريض لا يعاني من أي أمراض مزمنة.