"الأرصاد" تتوقّع استمرار هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب بسرعة 30-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.