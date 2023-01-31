"إثراء" يعلن فتح التقديم على "جائزة إثراء للفنون" لعام 2023.. والنتائج مايو المقبل

وجائزة إثراء للفنون تفتح أبوابها للفنانين المعاصرين والمجموعات الفنية من 22 دولة عربية، تشمل: السعودية، والجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر ، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، وقطر، والصومال، والسودان، وسوريا، وتونس، والإمارات، واليمن. إلى جانب أن الفنانون الدوليون الذين عاشوا في هذه البلدان لمدة 10 سنوات على الأقل هم أيضًا مؤهلون للتقديم.