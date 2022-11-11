فرز ومتابعة.. فرص عمل في 20 منشأة بملتقى اليوم العالمي للمحاسبة بالشرقية

برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، نظّم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ممثلًا في مكتب العمل بمحافظة الخبر، ملتقى اليوم العالمي للمحاسبة بمقر غرفة الشرقية؛ حيث طرحت خلاله فرص عمل للمتقدمين في تخصص المحاسبة والمالية في أكثر من عشرين منشأة مشاركة على مستوى المنطقة الشرقية.
وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أنه تطبيقًا لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصادر في ديسمبر العام ٢٠٢٠ بتوطين المهن المحاسبية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهنة بنسبة 30%، مع اشتراط أن يكون راتب المحاسب السعودي في القطاع الخاص لا يقل عن 6.000 ريال لحملة البكالوريوس، و4.500 ريال لحملة الدبلوم؛ حيث يهدف هذا الملتقى للمواءمة بين طالبي العمل والمنشآت التي تتوفر لديها شواغر في مهن المحاسبة.
ورفع "المقبل" شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته للملتقى ونائب المنطقة؛ لما يقدماناه من دعم للشباب والشابات يساهم في توطين المهم وتوفير فرص عمل مناسبة للخريجين والخريجات.
وقال مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي: إن فرص العمل المطروحة من المنشآت لسد الشواغر الوظيفية لديها متابعة من قبل المكتب، وقد تم خلال الملتقى التقديم إلكترونيًّا على هذه الفرص من قبل الشباب والشابات خريجي المحاسبة والمالية، وسلمت بيانات المتقدمين للمنشآت للفرز النهائي، وستتم متابعة ذلك إلى أن يتم توقيع عقود التحاق المشاركين بالفرص المطروحة، متمنين لهم التوفيق.
وتضمن الملتقى ورش عمل متخصصة في مجال المحاسبة، قدمها مكتب عمل محافظة الخبر، وفرع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بالمنطقة، وبنك التنمية الاجتماعية، إضافة لمعرض توظيف استهدف خريجي المحاسبة بالعموم؛ حيث تعاونت الجامعات والكليات بالمنطقة على دعوة الخريجين للمشاركة في الملتقى وورش العمل التي قدمت.