فرز ومتابعة.. فرص عمل في 20 منشأة بملتقى اليوم العالمي للمحاسبة بالشرقية

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أنه تطبيقًا لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصادر في ديسمبر العام ٢٠٢٠ بتوطين المهن المحاسبية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهنة بنسبة 30%، مع اشتراط أن يكون راتب المحاسب السعودي في القطاع الخاص لا يقل عن 6.000 ريال لحملة البكالوريوس، و4.500 ريال لحملة الدبلوم؛ حيث يهدف هذا الملتقى للمواءمة بين طالبي العمل والمنشآت التي تتوفر لديها شواغر في مهن المحاسبة.