وزنه 4 كجم.. مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة سيدة مع ورم بالجهاز الهضمي

نجح فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، في إجراء عملية دقيقة لإزالة ورم ضخم وزنه نحو 4 كجم، نشأ في منطقة معقدة تمرّ من خلالها الشرايين الأساسية المغذية للأمعاء الدقيقة والغليظة والكبد، وأنهت العملية معاناة امرأة عمرها 24 عامًا.
وقال د.عبدالعزيز العمير استشاري الجراحة العامة وجراحة الكبد والبنكرياس، رئيس الفريق الطبي المعالج: راجعت المريضة المستشفى وهي تشتكي من آلام حادة بالبطن وغثيان واستفراغ ونقص كبير في الوزن، وتواصلت هذه الأعراض معها لمدة شهرين.
وأوضح د.العمير أن المريضة أُجريت لها عدة فحوصات طبية، وبيّنت النتائج -خاصة صور الأشعة المقطعية C.T Scan- وجود ورم ضخم بأحشاء البطن ومحيط الأمعاء الدقيقة والقولون، ويصل وزنه إلى حوالى 4 كجم، وحجمه 1310 X سم.
وأخضع الفريق الطبي الحالةَ لدراسة معمقة، وخلص إلى ضرورة التدخل لإزالة الورم.. وبعد اتخاذ الترتيبات والتجهيزات اللازمة، خضعت المريضة لعملية جراحية دقيقة تم فيها استكشاف البطن وفصل التورم من الأوردة والشرايين الرئيسية للبطن، واستئصال الورم مع الجزء الملاصق من الأمعاء الدقيقة والقولون وإعادة التوصيل، واستمرت العملية لمدة ساعتين وتكللت ولله الحمد جهود الفريق الطبي بالنجاح التام، ومن ثم تم تحويل المريضة إلى جناح الجراحة، الذي أمضت فيه 7 أيام.
وتابع د.العمير أن الحالة الصحية للمريضة تحسنت بنسق سريع، وغادرت المستشفى بعد أن تخلصت من كل الأعراض التي قادتها إلى المستشفى؛ مضيفًا أن العملية اتسمت بالندرة والدقة بالنظر إلى موقع الورم المتاخم للأوعية الدموية الرئيسية المغذية لأهم أعضاء البطن الداخلية، كالكبد والأمعاء الدقيقة والغليظة، ونبه إلى أن نجاحها جنب المريضة الكثير من المضاعفات الخطيرة، كانتشار الورم وانفجاره داخل الأحشاء فضلًا عن انسداد الأمعاء.
جدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، حصد العديد من الشهادات العالمية والمحلية ومن أبرزها اعتماد المؤسسة الأمريكية SRC في الجراحة العامة والمناظير وجراحات السمنة، وكذلك اعتماد CBAH واعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة منشآت الرعاية الصحية JCI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم.