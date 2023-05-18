وزنه 4 كجم.. مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة سيدة مع ورم بالجهاز الهضمي

وأخضع الفريق الطبي الحالةَ لدراسة معمقة، وخلص إلى ضرورة التدخل لإزالة الورم.. وبعد اتخاذ الترتيبات والتجهيزات اللازمة، خضعت المريضة لعملية جراحية دقيقة تم فيها استكشاف البطن وفصل التورم من الأوردة والشرايين الرئيسية للبطن، واستئصال الورم مع الجزء الملاصق من الأمعاء الدقيقة والقولون وإعادة التوصيل، واستمرت العملية لمدة ساعتين وتكللت ولله الحمد جهود الفريق الطبي بالنجاح التام، ومن ثم تم تحويل المريضة إلى جناح الجراحة، الذي أمضت فيه 7 أيام.