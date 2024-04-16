مباراة الهلال والعين ستُقام في موعدها.. "الحصيني": لن تؤجّل بشرط!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إنه بحسب النماذج العددية، فإن مباراة الهلال والعين ستُقام في موعدها.
وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لن تؤجل ما دامت في العين رغم غزارة المطر؛ لكن السواحل أغزر منها".
وأضاف: "أجواء الحرارة فجر اليوم الثلاثاء كانت تميل للبرودة إلى باردة على معظم المملكة".
وتابع: "أقل حرارة سُجلت في حائل (13) درجة، وأعلى حرارة سُجلت في جازان (29)، والمدينة المنوّرة (18)، والرياض (17)، وجدة (22) ْمئوية".
وتشهد دولة الإمارات تقلبات جوية وأمطاراً غزيرة استدعت تعليق الدراسة الحضورية هناك لمدة يومين.