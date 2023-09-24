قرية سدوس التاريخية تحتفي باليوم الوطني الـ93 للمملكة في أمسية وطنية

من جانبه، قال المشرف العام على ديوانية الحسين التاريخية، المستشار عبدالعزيز الحسين، أن هذا اليوم المجيد اليوم الوطني السعودي 93 يحتفي وطننا الغالي المملكة قيادة وشعبًا بذكرى يوم عظيم من العام 1932، حيث جاء الإعلان التاريخي للملك المؤسس لتوحيد بلادنا المباركة وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية تحت راية التوحيد في ملحمة تاريخية تمكن فيها من جمع قلوب أبناء وطنه وقبائله ومناطقه على لحمة وطنية يسودها العدل والتكاتف والتألف على قلب رجل واحد، ويستحضر المواطن السعودي هذه المناسبة وهو يعيش اليوم واقعًا جديداً حافلاً بالمشروعات الكبيرة التنموية ومشاريع الرؤية الحكيمة ٢٠٣٠ الرائدة.