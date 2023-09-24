قرية سدوس التاريخية تحتفي باليوم الوطني الـ93 للمملكة في أمسية وطنية

رعى رئيس مركز سدوس، محمد بن فهد المعمر، احتفال نادي سدوس الرياضي باليوم الوطني السعودي 93، بالشراكة مع ديوانية الحسين التاريخية، وكذلك بلدية العيينة والجبيلة، كما حضر رئيس مركز العيينة والجبيلة فيصل المعمر، وذلك مساء أمس عقب صلاة المغرب في قرية سدوس التاريخية.
وأكد رئيس مجلس إدارة نادي سدوس ناصر العتيبي بهذه المناسبة الغالية، أن هذا اليوم الغالي علينا جميعًا سواء مواطنين أو مقيمين على هذه الأرض الطاهرة أن يستشعروا فيها نعمة الأمن والأمان، كما نحرص جميعًا على إيصال واستذكار ما نشاهده من تطور في جميع المجالات دون استثناء في ظل حكمة القيادة الرشيدة حتى يعلموا جميعًا أن بناء الوطن لا يتم إلا عبر سواعد شبابه دون غيره.
من جانبه، قال المشرف العام على ديوانية الحسين التاريخية، المستشار عبدالعزيز الحسين، أن هذا اليوم المجيد اليوم الوطني السعودي 93 يحتفي وطننا الغالي المملكة قيادة وشعبًا بذكرى يوم عظيم من العام 1932، حيث جاء الإعلان التاريخي للملك المؤسس لتوحيد بلادنا المباركة وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية تحت راية التوحيد في ملحمة تاريخية تمكن فيها من جمع قلوب أبناء وطنه وقبائله ومناطقه على لحمة وطنية يسودها العدل والتكاتف والتألف على قلب رجل واحد، ويستحضر المواطن السعودي هذه المناسبة وهو يعيش اليوم واقعًا جديداً حافلاً بالمشروعات الكبيرة التنموية ومشاريع الرؤية الحكيمة ٢٠٣٠ الرائدة.
كما شاركت الجمعية الجغرافية السعودية بكلمة ألقاها عضو المجلس الدكتور محمد المقري، كما شاركوا بجناح للتعريف بالجمعية وما تقدمه من أعمال، فيما قدم شاعر المليون الأستاذ نايف بن مسرع قصيدة وطنية بمناسبة اليوم الوطني، كما قدم الفريق الكشفي بديوانية الحسين، مسيرة الوطن شارك فيها أكثر من ٣٠ كشافًا، فيما قدموا أوبريت بهذه المناسبة.
وفي الختام تم تكريم المشاركين من قبل رئيس نادي سدوس والمشرف العام على ديوانية الحسين، وكذلك نائب رئيس جمعية الكشافة السعودية، الدكتورعبدالله الفهد.