"متحدث الداخلية ": 26 قرارًا بحق مخالفين نقلوا حجاجًا غير مصرح لهم

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أن اللجان الإدارية للمديرية العامة للجوازات أصدرت 26 قرارًا إداريًا بحق مواطنين وافدين مخالفين لنظام نقل الحجاج غير المصرح لهم أو الدخول إلى المشاعر من دون حمل تصريح حج جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم.
وتابع "الشلهوب": اكتملت أعداد الحجاج بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن أتموا الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ورمي جمرة العقبة بأمن وأمان وطمأنينة.
وعبّر"الشلهوب" عن شكره لضيوف الرحمن الذين التزموا بتنفيذ الخطة من رمي الجمرات والالتزام بطواف الإفاضة حسب الخطة المجدولة والالتزام بالمسارات والطرق المحددة للوصول إلى منشأة الجمرات ومنها لأداء طواف الإفاضة بالمسجد الحرام ومن ثم العودة من الطرق المحددة نفسها.