"متحدث الداخلية ": 26 قرارًا بحق مخالفين نقلوا حجاجًا غير مصرح لهم

أوضح ‏المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أن اللجان الإدارية للمديرية العامة للجوازات أصدرت 26 قرارًا إداريًا بحق مواطنين وافدين مخالفين لنظام نقل الحجاج غير المصرح لهم أو الدخول إلى المشاعر من دون حمل تصريح حج جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم.