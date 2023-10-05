مجلس شؤون الجامعات يوافق على إنشاء 5 كليات جديدة بجامعة الملك خالد

ورفع رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على ما تحظى به جامعة الملك خالد من دعم ورعاية كريمة في إطار حرص الدولة – رعاها الله – على تطوير التعليم الجامعي، وتحسين مخرجاته.