الطائف.. "التجمع" و"المديرية" يؤكّدان أهمية تعزيز التعاون لتحقيق التحول الصحي

وجرى نقاشٌ تناول سبلَ تعزيز التعاون، والتنسيق بين التجمع والمديرية بما يحقّق برامج التحول الصحي ورؤية 2023، كما تمّ التأكيد على تكامل الجهود في كافة المستويات بما ينعكس على الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة لسكان المحافظة وزوارها، وفق رؤية مشتركة تقدم مخرجات عمل ترقى للطموح والآمال المعقودة على رحلة التحول والرؤية الوطنية لخدمات صحية رائدة على مستوى المملكة.