الطائف.. "التجمع" و"المديرية" يؤكّدان أهمية تعزيز التعاون لتحقيق التحول الصحي

زار الرئيسُ التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف الدكتور طلال عبد الله المالكي، مساء اليوم، مديرَ الشؤون الصحية بالطائف الدكتور سمير الشهراني، وذلك بمكتب المديرية، بحضور نواب ومساعدي الرئيس التنفيذي بالتجمع.
وقد هنّأ الرئيسُ التنفيذي للتجمع مديرَ صحة الطائف الدكتور سمير الشهراني، بمناسبة تكليفه مديرًا للصحة بالمحافظة، متمنّيًا له التوفيق والنجاح.
وجرى نقاشٌ تناول سبلَ تعزيز التعاون، والتنسيق بين التجمع والمديرية بما يحقّق برامج التحول الصحي ورؤية 2023، كما تمّ التأكيد على تكامل الجهود في كافة المستويات بما ينعكس على الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة لسكان المحافظة وزوارها، وفق رؤية مشتركة تقدم مخرجات عمل ترقى للطموح والآمال المعقودة على رحلة التحول والرؤية الوطنية لخدمات صحية رائدة على مستوى المملكة.