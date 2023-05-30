بمطار "المؤسس" بجدة.. استقبال واحتفاء بضيوف الرحمن من "شؤون الحرمين"

وتقوم الوكالة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لنقل رسالة الحرمين للعالمين من خلال توزيع الإصدارات الورقية التي تعنى بفريضة الحج وإيضاح واجباتها وأركانها لضيوف الرحمن بعدة لغات، كما تقدم الهدايا العينية والحقائب التي تسهم في أداء ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة.