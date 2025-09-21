مستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي يعيد زراعة أصبع مبتور بنسبة "100" بعملية دقيقة

وأضاف د. الغامدي أن المصاب خضع لعملية دقيقة وطارئة هدفت إلى إعادة تثبيت الأصبع واستعادة الوظيفة والحركة الطبيعية له، وتم فيها إعادة تثبيت العظم وإصلاح الأوتار وتوصيل الأعصاب وإعادة التروية الدموية عن طريق توصيل ميكروسكوبي للشرايين، مع الحرص على التطابق التام بين الأصبع والجزء المبتور، ومضى التدخل الطبي الذي استمر لمدة ساعتين وفق ما رسم لها في الخطة العلاجية، وفي النهاية توجت جهود الفريق الطبي ولله بالنجاح التام، ونقل المراجع إلى غرفة التنويم بحالة صحية جيدة.

