مستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي يعيد زراعة أصبع مبتور بنسبة "100" بعملية دقيقة

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، من إجراء عملية دقيقة وناجحة، لإعادة أحد الأصابع المبتورة لرجل عمره "49"، ذكر ذلك د. هشام الغامدي استشاري جراحة التجميل والترميم، رئيس الفريق الطبي المعالج، الحاصل على البورد الألماني في جراحات التجميل والترميم
الذي قال أن الرجل راجع المستشفى بعدما تعرض لحادث منزلي عرضي، وأصيب على إثره ببتر وانفصال تام لطرف الأصبع عن الأصبع، وكان يعاني من ألم ونزيف حاد، وتلقى الإسعافات الأولية، حيث تم اعطاءه المسكنات والأدوية اللازمة، بالإضافة إلى حفظ الأصابع المبتورة بسرعة .
وأضاف د. الغامدي أن المصاب خضع لعملية دقيقة وطارئة هدفت إلى إعادة تثبيت الأصبع واستعادة الوظيفة والحركة الطبيعية له، وتم فيها إعادة تثبيت العظم وإصلاح الأوتار وتوصيل الأعصاب وإعادة التروية الدموية عن طريق توصيل ميكروسكوبي للشرايين، مع الحرص على التطابق التام بين الأصبع والجزء المبتور، ومضى التدخل الطبي الذي استمر لمدة ساعتين وفق ما رسم لها في الخطة العلاجية، وفي النهاية توجت جهود الفريق الطبي ولله بالنجاح التام، ونقل المراجع إلى غرفة التنويم بحالة صحية جيدة.
وأضاف د. الغامدي أنه يتم التعامل مع مثل هذه الحالات في العادة بالبتر، وذلك لصعوبة عملية البحث عن الشرايين وإعادة توصيلها لصغر حجمها، وهنا تكمن صعوبة وتعقيدات عملية إعادة التروية الدموية للجزء المبتور، الأمر الذي يحتاج لدرجة كبيرة من التركيز، ودقة متناهية واستخدام أجهزة متطورة.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سلسمان الحبيب بالتخصصي حقق العديد من النجاحات الطبية اللافتة، وتوج بالكثير من الاعتمادات والجوائز الدولية والمحلية المشرفة، التي من أبرزها شهادة اللجنة الدولية لإعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، واعتماد الجمعية الأميركية لعلم الأمراض CAP، واعتماد الجمعية الأميركية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS- Stage7، وجائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، وجائزتي التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية من Arab Health، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى.