"السديس" يشيد بدعم مفتي عام المملكة لرسالة معهد الحرم المكي التعليمية والدينية

وفي التفاصيل: أوضح الدكتور "السديس" أن سماحة المفتي حريص على تعظيم جهود معهد الحرم المكي ومعهد الحرم المدني، وتعزيز دورهما في نشر العلم الشرعي والعقيدة الصحيحة، مثمنًا في الوقت نفسه جهوده، حفظه الله، المباركة والحثيثة في نشر العلم الشرعي، وتعزيز الدروس العلمية في الحرمين الشريفين.