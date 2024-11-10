"الكويت" تستنكر بشدة الاعتداء الغادر على معسكر قوات التحالف بسيئون اليمنية

وجدّدت الوزارة، في بيان لها اليوم، موقف دولة الكويت الثابت في الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك جهودها المبذولة في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.