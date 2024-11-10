"الكويت" تستنكر بشدة الاعتداء الغادر على معسكر قوات التحالف بسيئون اليمنية

أدانت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداء الغادر الذي وقع بمعسكر لقوات التحالف في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأدى إلى استشهاد ضابطين سعوديين وإصابة آخر.
وجدّدت الوزارة، في بيان لها اليوم، موقف دولة الكويت الثابت في الوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك جهودها المبذولة في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن.
وأعربت الوزارة، عن أصدق تعازي ومواساة دولة الكويت للمملكة العربية السعودية، ولأسرتَي الشهيدين، وتمنياتها للمصاب بالشفاء العاجل.