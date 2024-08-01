Infinix Note 40 X 5G - الهاتف الذكي الأكثر تنافسية للألعاب 5G بسعر 599 ريال سعودي

يسر شركة Infinix أن تعلن عن هاتف Infinix Note 40 X، الذي يقدم حقبة جديدة من اتصال 5G بأسعار معقولة، مما يوفر اتصالاً واستجابة فائقة السرعة عبر جميع شبكات 5G السعودية. ويضمن هذا، إلى جانب مجموعة الشرائح القوية 6nm Dimensity 6300، أداءً فائقًا وكفاءة في استخدام الطاقة ويوفر تجربة سلسة وخالية من التأخير للألعاب والتطبيقات.
بفضل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت (8+8)، يعمل جهاز Note 40 X على تحسين كفاءة المهام المتعددة وتشغيل التطبيقات والألعاب بشكل سلس.
يحتوي جهاز Note 40 X على كاميرا خلفية مذهلة فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل توفر تصويرًا عالي الدقة يلتقط صورًا مفصلة ونابضة بالحياة بوضوح استثنائي. تحتوي الكاميرا على تكبير بصري يصل إلى 3x، مما يسمح بالتقاط لقطات قريبة للأشياء البعيدة دون فقدان جودة الصورة. كما أن لديها 15 وضعًا للتصوير الفوتوغرافي، بما في ذلك الوضع الليلي الفائق، ووضع الماكرو، ووضع الصورة المحسّنة، للحصول على خيارات متعددة لالتقاط الصور.
يحتوي جهاز Note 40 X على شاشة Super-Touch مع زوايا مشاهدة استثنائية. إنه يوفر شاشة FHD+ كبيرة مع معدل تحديث 120 هرتز للحصول على مرئيات سلسة وواضحة تمامًا، مثالية للألعاب والمحتوى المتنوع.
مع شحن سريع بقوة 18 واط وبطارية طويلة الأمد بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.
للحصول على تجربة صوتية مذهلة، يتميز هاتف Note 40 X بصوت مكبر صوت مزدوج مع تجربة صوتية غامرة بتقنية DTS، مما يوفر صوتًا قويًا وعميقًا ويعزز الاستمتاع بالألعاب والمحتوى الصوتي.
لسهولة الدفع، يحتوي جهاز Note 40 X على تقنية NFC متعددة الوظائف التي تدعم العديد من الوظائف اللاتلامسية، مثل الدفعات اللاتلامسية والتواصل مع الأجهزة الأخرى. من أجل الأمان، يتميز مستشعر بصمة الإصبع المثبت على الجانب بسرعة البرق ويقلل من تسجيل أخطاء معرف الهوية.
يأتي جهاز Note 40 X مزودًا بأحدث إصدار من نظام التشغيل XOS 14 (مبني على نظام Android 14). سيأتي أيضًا مع تحديثات نظام التشغيل لمدة عام واحد وتصحيحات الأمان لمدة عامين.
سيكون جهاز Note 40 X متاحًا في جميع المتاجر الكبرى ومنافذ البيع مثل Lulu وNesto & Extra ومنصات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. سعره 599 ريال سعودي فقط.
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