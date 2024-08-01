Infinix Note 40 X 5G - الهاتف الذكي الأكثر تنافسية للألعاب 5G بسعر 599 ريال سعودي

يحتوي جهاز Note 40 X على كاميرا خلفية مذهلة فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل توفر تصويرًا عالي الدقة يلتقط صورًا مفصلة ونابضة بالحياة بوضوح استثنائي. تحتوي الكاميرا على تكبير بصري يصل إلى 3x، مما يسمح بالتقاط لقطات قريبة للأشياء البعيدة دون فقدان جودة الصورة. كما أن لديها 15 وضعًا للتصوير الفوتوغرافي، بما في ذلك الوضع الليلي الفائق، ووضع الماكرو، ووضع الصورة المحسّنة، للحصول على خيارات متعددة لالتقاط الصور.