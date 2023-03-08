"الشهري" تستدل بمقولة ولي العهد في يوم المرأة: للسعوديات دور فعال في دفع عجلة التنمية

وأردفت: "دور المرأة اليوم مهم في جميع المجالات. وعلى المرأة أن تحمل هذه المسؤولية بكل أمانة وصدق واجتهاد؛ فدور المرأة اليوم مختلف وقوي بالمساهمة في دفع عجلة التنمية وفق رؤية 2030. ونشكر الرجال في تقديرهم وتعبيرهم العظيم الذي سُطر لنا في هذا اليوم للمرأة. وما أدل من ذلك من مقولة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان: (المرأة السعودية باتت اليوم شريكًا للرجل السعودي في تنمية الوطن دون تفرقة). لدينا اليوم مسؤولية كبيرة وثقة عظيمة من قائد عظيم، وعلينا أن نكون في مستوى هذه الثقة، والعمل بها بكل إخلاص وصدق وأمانة، وأن تكون المرأة السعودية الأولى في إبداعها وإنجازها وفكرها نحو التغيير للأفضل إسهامًا وتكريسًا لتحقيق رؤية سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030. ومعًا لدفع عجلة التنمية في المملكة العربية السعودية".