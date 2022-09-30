"العيبان" يهنئ ولي العهد بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء

رفع المستشار في الديوان الملكي الدكتور بندر بن محمد العيبان أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.
وسأل الله جل وعلا أن يمد سموه الكريم بعونه وتوفيقه الدائمين، وأن يسدد خطاه وهو يواصل قيادة بلادنا الغالية نحو هذه النهضة المباركة، برؤية ثاقبة نقلت وطننا العظيم، الذي وحده وأسس بنيانه الملك عبدالعزيز، إلى مراتب العز والسؤدد، محققاً بذلك طموحات خادم الحرمين الشريفين وطموحات سموه الكريم التي لا حدود لها.
واختتم "العيبان" تهنئته سائلاً الله جل وعلا أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها وازدهارها، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.