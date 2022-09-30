"العيبان" يهنئ ولي العهد بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء

وسأل الله جل وعلا أن يمد سموه الكريم بعونه وتوفيقه الدائمين، وأن يسدد خطاه وهو يواصل قيادة بلادنا الغالية نحو هذه النهضة المباركة، برؤية ثاقبة نقلت وطننا العظيم، الذي وحده وأسس بنيانه الملك عبدالعزيز، إلى مراتب العز والسؤدد، محققاً بذلك طموحات خادم الحرمين الشريفين وطموحات سموه الكريم التي لا حدود لها.