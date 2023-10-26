سيدة ثلاثينية تكتشف إصابتها بسرطان الثدي "صدفة"

وبعد محاولات حثيثة من المثقفات الصحيات اللاتي حرصن على إقناع السيدة بالكشف، كون لديها تاريخ وراثي في العائلة، وبأن نسبة الشفاء تصل إلى "95%" حال اكتشاف المرض مبكرًا، وبعد إطْلاعها على أساليب الفحص، أبدت موافقتها لإجراء الكشف.