جدة.. "الهلال الأحمر" يطلق الاجتماع التشاوري الخامس بشعار "ترابط دائم الأثر يبقى"

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم "الاجتماع التشاوري الخامس" بين اللجنة الإسلامية للهلال الدولي والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في دول منظمة التعاون الإسلامي، ويستمر حتى بعد غد الثلاثاء.
ويهدف الاجتماع إلى توحيد صفوف المنظمات والهيئات بما يخدم الحركة الدولية وينعكس على العمل الإنساني.
حضر الاجتماع ممثلون عن جمعيات وطنية من أكثر من ٥٠ دولة، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمة العربية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ترأس الاجتماعَ، رئيسُ هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي، الذي أعرب في كلمته الافتتاحية عن ترحيبه بالوفود المشاركة في الاجتماع، متمنيًا لهذا الاجتماع التوفيق والنجاح.
وأوضح العويسي أن هذا الاجتماع يأتي بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتنمية مهارات وإمكانيات هيئات وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر؛ حيث يمثل هذا الاجتماع حلقة من حلقات الوصل بين الجمعيات والمنظمات، واستعراض تجاربها الناجحة لتكون نموذجًا يتم تنفيذه في بعض الدول.
وتَضَمّن جدول أعمال اليوم الأول من الاجتماع، مناقشة محور "التحول الرقمي في العمل الإنساني" لما للتكنولوجيا من أهمية بالغة في تسهيل وتعزيز العمل في المجال الإنساني، بمشاركة عدد من الدول لتجاربها بالتحول الرقمي.. كما شاركت المملكة تجاربها ببرنامج "المستجيب والمستشفى الافتراضي".
وافتتح العويسي معرض "لمسة إنسانية" المصاحب للاجتماع الذي تشارك فيه العديد من الهيئات والجمعيات بالإضافة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة واللجنة الدولية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بعرض تجاربهم وشرح أعمالهم للزوار.