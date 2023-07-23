جدة.. "الهلال الأحمر" يطلق الاجتماع التشاوري الخامس بشعار "ترابط دائم الأثر يبقى"

وتَضَمّن جدول أعمال اليوم الأول من الاجتماع، مناقشة محور "التحول الرقمي في العمل الإنساني" لما للتكنولوجيا من أهمية بالغة في تسهيل وتعزيز العمل في المجال الإنساني، بمشاركة عدد من الدول لتجاربها بالتحول الرقمي.. كما شاركت المملكة تجاربها ببرنامج "المستجيب والمستشفى الافتراضي".