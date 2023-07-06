إطلاق النسخة الثالثة من جوائز التميز في قطاع المقاولات 2023 بالمملكة

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين النسخة الثالثة من مبادرة جوائز التميز في قطاع المقاولات لعام 2023م، التي فتحت أبوابها للتسجيل حتى تاريخ 30 سبتمبر 2023م عن طريق موقع الجوائز الإلكتروني https://ce-awards.sa/ar.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس زكريا العبدالقادر، سعي الهيئة الحثيث والمتمثل في تقديم العديد من الخدمات والمبادرات لتطوير قطاع المقاولات ودعم العاملين فيه؛ لافتًا الانتباه إلى أن هذه الجوائز تقدّم للقطاع نماذج وكفاءات مميزة تسهم في تعزيز التنافسية في ثاني أكبر قطاع غير نفطي بالمملكة، الذي يحوي فرصًا استثمارية واعدة تواكب طموح ومتطلبات رؤية المملكة 2030.
وتهدف المبادرة، من خلال تقديم 11 جائزة، إلى تحقيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في قطاع المقاولات، وتطوير الكفاءات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية في الإبداع والابتكار عبر تكريم ودعم المتميزين من الأفراد والمنشآت في مجال البناء والتّشييد.
وتضم جوائز المبادرة في نسختها الثالثة المسارات التالية: (أفضل مقاول تشييد، أفضل مقاول في خدمات التعدين، أفضل مقاول في تقديم خدمات للمباني وتجميل المواقع، أفضل جهة في تطبيق الأمن والسلامة والصحة المهنية، أفضل مقاول "المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، أفضل مشروع، أفضل شركة استشارية، أفضل مصنع، أفضل قائد، أفضل قائدة، أفضل ابتكار).
يشار إلى أن الهيئة السعودية للمقاولين تعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وتشجيع الابتكار، وتنظيم وإقامة فعاليات متنوعة تخدم القطاع، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية والتي تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه من خلال منصة مقاول https://muqawil.org/ar.