إطلاق النسخة الثالثة من جوائز التميز في قطاع المقاولات 2023 بالمملكة

وتضم جوائز المبادرة في نسختها الثالثة المسارات التالية: (أفضل مقاول تشييد، أفضل مقاول في خدمات التعدين، أفضل مقاول في تقديم خدمات للمباني وتجميل المواقع، أفضل جهة في تطبيق الأمن والسلامة والصحة المهنية، أفضل مقاول "المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، أفضل مشروع، أفضل شركة استشارية، أفضل مصنع، أفضل قائد، أفضل قائدة، أفضل ابتكار).