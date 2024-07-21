طيران ناس يطلق رحلات مباشرة من المدينة المنورة إلى البحرين والدوحة اعتباراً من 10 سبتمبر

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن إطلاق وجهات مباشرة وجديدة من مركز عملياته في المدينة المنورة إلى البحرين والدوحة اعتباراً من سبتمبر، لتنضم بذلك إلى شبكة الوجهات الدولية التي يشغلها من المدينة المنورة وتشمل اسطنبول وأنقرة، ودبي وعمّان والقاهرة ، وذلك ضمن خطته الاستراتيجية للنمو والتوسع، التي أطلقها تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، بالتوازي مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني لتمكين الناقلات الجوية الوطنية من المساهمة في ربط المملكة مع 250 وجهة دولية واستيعاب 330 مليون مسافر واستضافة 100 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وأهداف برنامج ضيوف الرحمن لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.