الصحة تُعلن رصد إصابة بمرض جدري القرود لشخص قادم من خارج المملكة

وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد، والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها -لا سمح الله- مشيرةً إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.