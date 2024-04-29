مع الرياح الشديدة وانعدام الرؤية.. "الأرصاد" تنصح بتأجيل السفر براً

وقال المتحدث الرسمي حسين القحطاني؛ عبر حسابه في "إكس": المركز يرفع مستوى الجاهزية والتنسيق في المناطق المتأثرة بالحالة المطرية، وندعو إلى مزيدٍ من الحذر والانتباه من الظواهر الجوية المصاحبة، خاصة الرياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية، وتساقُط البَرَد والسيول المفاجئة، كما ننصح بتأجيل السفر براً لغير الضرورة.