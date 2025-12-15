وزير السياحة: 13.4 مليون سائح زاروا الشرقية بإنفاق 18.5 مليار ريال

خلال لقاءٍ نظمته غرفة الشرقية مع قطاع الأعمال، التقى معالي وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب عددًا من المستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة الشرقية، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر بن سليمان الرزيزاء، وعدد من أعضاء المجلس، حيث ناقش اللقاء أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي، وسبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية ناجحة.
وشهد اللقاء، الذي عُقد مساء أمس، حضورًا لافتًا من رجال وسيدات الأعمال والمتخصصين في قطاعي السياحة والترفيه، بالإضافة إلى المهتمين بالشأن السياحي. وتناول استعراض أبرز المشاريع التنموية في قطاع السياحة بالمنطقة الشرقية، والتي من المتوقع أن توفّر فرصًا استثمارية نوعية، وتسهم في تنويع التجارب السياحية وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال الخطيب: "تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع موسم الشتاء الذي يُقام تحت شعار (حيّ الشتاء)، للاطلاع على أداء القطاع في الوجهات الشتوية ومرافقها وجودة خدماتها، ويسرّنا لقاء المستثمرين في ضيافة غرفة الشرقية لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يسرّع من نمو السياحة في المنطقة".
وأضاف أن المنطقة الشرقية تتمتع بمقومات تنافسية مميزة جعلتها وجهة استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أنها استقبلت منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية الربع الثالث، أكثر من 13.4 مليون سائح محلي ودولي، بإنفاق تجاوز 18.5 مليار ريال، ما يعكس الطلب المتنامي على الخدمات السياحية في المنطقة.
وأوضح معاليه أن الوزارة ومنظومة السياحة تدعمان 36 مشروعًا سياحيًا جديدًا في المنطقة الشرقية، بقيمة استثمارية تُقدّر بنحو 21 مليار ريال، ومن المتوقع أن تضيف هذه المشاريع نحو 7 آلاف غرفة فندقية جديدة إلى المعروض السياحي في المنطقة.
من جانبه، أشاد بدر بن سليمان الرزيزاء بجهود وزارة السياحة لتمكين القطاع الخاص عبر برامجها المتنوعة ومبادراتها الطموحة التي تعزز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية. وأكد أن اللقاء يمثّل منصة للحوار البنّاء بين الوزارة وقطاع الأعمال، لبحث فرص الاستثمار، وتحسين تجربة السائح، وتنمية المحتوى المحلي، وإقامة شراكات استراتيجية فاعلة تسهم في تطوير القطاع السياحي وترسيخ موقع المنطقة الشرقية كوجهة متميّزة.