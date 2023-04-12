شركة جدة للتنمية تتيح التسجيل لحجز قطع أراضٍ في مخطط "السكراب"

أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، عن بدء تسجيل الرغبات لحجز قطع أراضٍ في مخطط الخردة (السكراب) الواقع جنوب جدة، شمال المدينة الصناعية الثالثة والمعتمد برقم (704/ج/خ)، ضمن جهود تنظيم النشاط ورفع المحتوى المحلي.