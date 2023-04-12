شركة جدة للتنمية تتيح التسجيل لحجز قطع أراضٍ في مخطط "السكراب"

أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، عن بدء تسجيل الرغبات لحجز قطع أراضٍ في مخطط الخردة (السكراب) الواقع جنوب جدة، شمال المدينة الصناعية الثالثة والمعتمد برقم (704/ج/خ)، ضمن جهود تنظيم النشاط ورفع المحتوى المحلي.
ويهدف المشروع إلى تنظيم نشاط السكراب عبر تأهيل مواقع نموذجية لممارسة النشاط، مما يسهم في رفع المحتوى المحلي وتنمية مدينة جدة.
ويتميز المشروع بمساحة تصل إلى 2.3 مليون متر مربع، ويضم مناطق خدمات تجارية ومسطحات خضراء، ومساجد ومواقف شاحنات، بالإضافة لمكاتب خدمات حكومية وسكن عمالة.
وتعمل شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني على تنسيق عملها مع الجهات المعنية؛ لضمان الامتثال للمعايير البيئية والصحية والأمنية والتخفيف من الآثار السلبية للنشاط.
وسيسهم المشروع في تنظيم ورفع مستوى جودة الحياة، فيما يعد خطوة إيجابية نحو استثمار الأراضي وتحويلها لأغراض تنموية تفيد المجتمع وتنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
ودعت الشركة الراغبين في الحجز والحصول على فرصة الاستثمار في هذا المشروع إلى التسجيل عبر الرابط .