خدمات "بِر جدة" الاجتماعية: المفهوم الشامل للتمكين يعزز صناعة الأثر المستدام

ولتعزيز أدوارها المجتمعية تعمل إدارة الخدمات الاجتماعية بالجمعية على تقديم حزمة من البرامج الدائمة التي تشمل: (كفالة الأسر والأيتام، وتفريج الكربة، وتوفير الأرزاق العينية)، الى جانب البرامج الموسمية التي تشمل: (إفطار صائم، لحمة رمضان، زكاة الفطر، عمرة محتاج، كسوة العيد، عيدية يتيم، حلوى العيد، الأضاحي، كسوة مدرسية، هدية نجاح)، إضافة الى تقديم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية بالتعاون مع عدد من الشركاء في مختلف القطاعات؛ بهدف تمكين الفئات المستفيدة من خلال التوظيف واحتضان المشاريع الصغيرة وفتح منافذ للبيع في الأسواق والمجمعات التجارية، وتحفيز المستفيدين على ريادة الأعمال بما يعزز سبل التمكين وتحقيق جودة الحياة.