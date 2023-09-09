"التعليم والابتكار" في ضوء رؤية 2030.. تطور وتقدم لتلبية احتياجات سوق العمل

وحققت الجامعات السعودية مراكز متميزة، حيث حافظت جامعة الملك سعود على المركز ما بين 101-150 عالمياً، تلتها جامعة الملك عبدالعزيز التي حلّت في المركز ما بين 151-200 عالمياً، فيما تقدمت جامعة الطائف بشكل كبير لهذا العام بحصولها على المركز ما بين 201-300 مقارنةً بمركزها 401-500 في العام السابق.

من جهة أخرى دفع القطاع التعليمي بعدد من الوظائف الشاغرة في مجال التوظيف، حيث أعلنت وزارة التعليم عن 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات".