من بورتسودان لجدة ومنها لتعز.. طالب يمني يروي كيف أوصلته السعودية إلى بر الأمان

الطالب اليمني عبدالرحمن الشرعبي؛ عاش وعائلته أياماً عصيبة وقاسية في السودان منذ اندلاع الأزمة، وهو يرقب سفينة تنقذه وأسرته من نيران الحرب، فكانت أول سفينة تصل إلى إجلائهم في قمة الحرب هي سفينة البحرية السعودية لتنقله وأسرته مع 470 يمنياً آخرين من بورتسودان إلى جدة.