شراكة استراتيجية بين شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وشركة "جينغ دونغ العقارية"

وقعت شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، المطور والمشغل لمنطقة Riyadh Integrated (أول منطقة لوجستية متكاملة خاصة في المملكة)، اتفاقية مع "جينغ دونغ العقارية" JINGDONG Property، الذراع الاستثماري للبنية التحتية وإدارة الأصول لشركة JD.com. وستتولى شركة "جيه دي لوجستكس" JD Logistics إدارة عمليات المستودعات عالية التقنية لدى اكتمالها.
وبموجب هذه الشراكة، ستنشئ "جينغ دونغ العقارية" مركزًا مدعومًا بالتقنية داخل منطقة Riyadh Integrated للوجستيات وسلاسل الإمداد. وسيمتد المركز على مساحة استراتيجية تقارب 40,000 مترًا مربعًا داخل المنطقة، ليكون بمثابة منارة لمستقبل التجارة العالمية.
ومن المقرر أن تطلق هذه الشراكة حقبة جديدة في المملكة العربية السعودية، حيث ستنشر "جينغ دونغ العقارية" أنظمتها اللوجستية الذكية. وصُممت هذه التقنيات بهدف خفض فترات المعالجة بشكل جذري للقطاعات ذات الطلب المرتفع، بما في ذلك قطاع الإلكترونيات وتقنية المعلومات، مما يضمن تحول منطقة Riyadh Integrated إلى مركز حيوي في شبكة سلاسل الإمداد العالمية لشركة "جينغ دونغ العقارية".
وصُمم المركز لتلبية الطلب المتزايد على المستودعات ذات المعايير العالية عبر مختلف القطاعات، وسيكون مصممًا خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء الأساسية لعمليات النقل الجوي والشحن المباشر السريع. كما سيتضمن أنظمة الأتمتة وتقنيات إدارة العمليات الرقمية المعتمدة من JD.com، مع تحسين تدفقات الحركة الداخلية وتخطيط نقاط الوصول والمرافق المساندة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء.
وصرح الدكتور فادي البحيران، الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع 'جينغ دونغ العقارية' يمثل لحظة محورية لشركتنا وللاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بشكل عام. ومن خلال تخصيص أكثر من 40 ألف كمتر مربع لبواحدة من أكثر الشركات اللوجستية تقدمًا في العالم إلى منطقة Riyadh Integrated، فنحن لا نؤجر أرضًا فحسب، بل نستقطب منظومة متكاملة وجاهزة للمستقبل، مما يعكس قيمة 'التكامل' التي نقدمها في منطقتنا، حيث تجتمع الحوافز المالية العالمية مع وصول مباشر وغير مسبوق للمدرج الجوي، مما يتيح للشركات الكبرى مثل 'جيه دي.كوم' توطين ابتكاراتها ومواهبها هنا في الرياض".
ومن أبرز نقاط الاتفاقية والمستودعات الذكية للشركاء في القطاع والمواهب المحلية. وبمجرد اكتماله، من المتوقع أن يخلق المشروع فرص عمل جديدة ويدعم التنمية الصناعية الإقليمية ويساهم في النمو الاقتصادي المستدام من خلال بنية تحتية لوجستية مرنة وعالية المعايير.
ويُعدّ هذا المشروع مساهمة مباشرة في رؤية السعودية 2030 مع التركيز على توطين التقنيات المتقدمة وخلق وظائف عالية المهارة للكوادر الوطنية. ومن خلال دمج الخبرة العالمية لشركة "جينغ دونغ العقارية" مع الموقع الاستراتيجي للمنطقة بجوار مطار الملك خالد الدولي، سيمكن للمركز تقديم خدمات تنفيذ متخصصة تدعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في المملكة.
ومع استمرار المنطقة في جذب مستأجرين رئيسيين من قطاعات متنوعة، بدءًا من صيانة الطائرات مع "روتورتريد" وصولًا إلى الشحن العالمي مع "دي إتش إل"، يأتي انضمام "جينغ دونغ العقارية" ليرسخ مكانة منطقة Riyadh Integrated كوجهة صناعية متعددة الوظائف وعالية القيمة تلتقي فيها الاستراتيجية العالمية مع التنفيذ التقني.