شراكة استراتيجية بين شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة وشركة "جينغ دونغ العقارية"

وصرح الدكتور فادي البحيران، الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع 'جينغ دونغ العقارية' يمثل لحظة محورية لشركتنا وللاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بشكل عام. ومن خلال تخصيص أكثر من 40 ألف كمتر مربع لبواحدة من أكثر الشركات اللوجستية تقدمًا في العالم إلى منطقة Riyadh Integrated، فنحن لا نؤجر أرضًا فحسب، بل نستقطب منظومة متكاملة وجاهزة للمستقبل، مما يعكس قيمة 'التكامل' التي نقدمها في منطقتنا، حيث تجتمع الحوافز المالية العالمية مع وصول مباشر وغير مسبوق للمدرج الجوي، مما يتيح للشركات الكبرى مثل 'جيه دي.كوم' توطين ابتكاراتها ومواهبها هنا في الرياض".