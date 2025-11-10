بالفيديو.. "حسني بوقس" يتحدى الإعاقة ويقود مشروعات إنسانية باسم الوطن

وُلد بوقس عام 1958م، وفقد بصره في عام 2000م، لكنه واصل مسيرته التعليمية، ونال ماجستير الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات من جامعة الملك سعود، وبكالوريوس الصحة العامة من جامعة ويست شيستر الحكومية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، إلى جانب دبلوم عالٍ في ريادة المشاريع الإنسانية من منظمة "برايل بلا حدود" بالهند.