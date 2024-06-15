أقوى 16 مرة من أنهار العالم.. "المسند": لولا نظام التبريد الإلهي للأرض لهلك الناس

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إنه لولا نظام التبريد الإلهي لكوكب الأرض لَهلك الناس من الحر أو القر في أنحاء واسعة شاسعة من المعمورة، ولَتَعطّلت مصالح الناس الزراعية والتجارية.
وأوضح "المسند" عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لكنّ العزيز الحكيم أوجد للغبراء نظامًا تبريديًّا جويًّا، وبحريًّا على مستويات عمودية مختلفة بنظام غاية في الدقة والقوة والحساسية، والمتمثل بالتيارات البحرية؛ حيث هيأها الله سطحية، وسفلية كأقوى 16 مرة من كل أنهار العالم مجتمعة.
وأرفق نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية 3 صور، وأردف: "منها -التيارات- حزام النقل العالمي العظيم والبطيء الحركة للتيار البحري السطحي الدافئ باللون الأحمر، والسفلي البارد باللون الأزرق "الصورة رقم 2"، ودونكم النظام الجوي للتدفئة والتبريد بنظام غاية في الدقة والحساسية والمتمثل بالرياح "الصورة المرفقة رقم1"، وصدق الله العظيم: "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ".