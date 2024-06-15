أقوى 16 مرة من أنهار العالم.. "المسند": لولا نظام التبريد الإلهي للأرض لهلك الناس

وأوضح "المسند" عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "لكنّ العزيز الحكيم أوجد للغبراء نظامًا تبريديًّا جويًّا، وبحريًّا على مستويات عمودية مختلفة بنظام غاية في الدقة والقوة والحساسية، والمتمثل بالتيارات البحرية؛ حيث هيأها الله سطحية، وسفلية كأقوى 16 مرة من كل أنهار العالم مجتمعة.