"التأمينات الاجتماعية": انخفاض إصابات العمل بنسبة 8.5% خلال العام 2023م

واستهلت المؤسسة تقريرها بالإشارة إلى أعداد المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث بينت المؤسسة أن عدد المشتركين بلغ بنهاية عام 2023م أكثر من 10.8 ملايين مشترك، فيما بلغ عدد المنشآت لذات الفترة أكثر من 1.3 مليون منشأة مسجلة لدى المؤسسة.