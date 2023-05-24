"الجبير" يلتقي نائبة رئيس الأوروغواي ويستعرض علاقات التعاون الثنائي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بمقر القصر التشريعي في العاصمة مونتيفيديو، نائبة رئيس جمهورية الأوروغواي رئيسة البرلمان الدكتورة بياتريس آرخيمون، وذلك خلال زيارته لجمهورية الأوروغواي.