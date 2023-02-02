عدد مرضى ألزهايمر بالمملكة مرشح للوصول إلى 130 ألف شخص وأمير الرياض يؤكد لـ"سبق" أهمية الرجوع للمختصين للعلاج

نوه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز إلى الدور الذي تقوم به الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر في توعية المجتمع وأسر مرضى ألزهايمر في التعامل والتكيف معه، مشيدًا في هذا الصدد بالتطور السنوي المستمر للجمعية في تقديم ما ينفع للمجتمع.
ولفت أمير الرياض في تصريح اختصّ به "سبق" في رده على سؤالها عن التوعية للمجتمع وأسر المرضى في ظل وجود 130 ألف مصاب بمرض ألزهايمر في المملكة؛ إلى "أهمية الرجوع للمختصين في هذا المرض والتواصل معهم كونهم أصحاب التخصص والخبرة والشأن في هذا المجال؛ وذلك صولًا إلى الممارسات الأفضل في حياة مرضى ألزهايمر وأسرهم".
وكان أمير منطقة الرياض قد افتتح، اليوم، مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس 2023، الذي يستمر ثلاثة أيام بمقر جامعة الفيصل.
ويناقش المؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، خلال جلسات أعماله؛ 4 محاور رئيسة؛ تتناول دور القطاع غير الربحي والصحي في تحسين الأولويات، والممارسات الأفضل في حياة مريض ألزهايمر وأسرهم، كذلك آخر مستجدات المرض، والرعاية والعناية بمريض ألزهايمر في مراحله المختلفة، بالإضافة إلى عبء "مقدم الرعاية: التحديات والحلول".
وأكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية للزهايمر ورئيسة اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، أهمية الموضوعات التي يتناولها المؤتمر بالنسبة لمريض ألزهايمر وذويه، والمحاضرات والجلسات والنقاشات العلمية المطروحة فيه.
ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور المهمة المرتبطة بمرض ألزهايمر وطرق التعامل معه. والدعوة مفتوحة لجميع المهتمين! للتسجيل عبر الرابط التالي:ow.ly/ix1K50MzLZ