عدد مرضى ألزهايمر بالمملكة مرشح للوصول إلى 130 ألف شخص وأمير الرياض يؤكد لـ"سبق" أهمية الرجوع للمختصين للعلاج

ولفت أمير الرياض في تصريح اختصّ به "سبق" في رده على سؤالها عن التوعية للمجتمع وأسر المرضى في ظل وجود 130 ألف مصاب بمرض ألزهايمر في المملكة؛ إلى "أهمية الرجوع للمختصين في هذا المرض والتواصل معهم كونهم أصحاب التخصص والخبرة والشأن في هذا المجال؛ وذلك صولًا إلى الممارسات الأفضل في حياة مرضى ألزهايمر وأسرهم".