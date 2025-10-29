برعاية أمير مكة.. الأمير سعود بن مشعل يدشّن فعاليات موسم التشجير الوطني بزراعة شجرة الرَّنَف المحلية

ويهدف البرنامج الوطني للتشجير، بالتعاون مع الشركاء في مختلف القطاعات، إلى زراعة 10 ملايين شجرة في منطقة مكة المكرمة بحلول عام 2030، إضافةً إلى تدشين عدد من المشروعات والمبادرات، ومواصلة العمل على تنفيذ أخرى تشمل محطة تنمية المراعي وتحديد الحمولة الرعوية في مواقع تنظيم الرعي، وغيرها من المشروعات البيئية.