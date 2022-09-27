رابغ.. أخفى جثة جدته في ثلاجة وزيارة أحد أقربائها انتهت بمداهمة أمنية كشفت المستور

وفي التفاصيل، التي حصلت عليها "سبق"، حاول أقارب الجدة التي تسكن مع حفيدها التواصل معها إلا أن حفيدها يأخذ الجوّال ويرد على الاتصالات ويخبرهم بأنها نائمة، ومع تكرار الأمر بدأ الشك يتسرّب اليهم حول وضع الجدة، فذهب أحد أقربائها للاطمئنان عليها، وطرق باب المنزل فلم يجبه أحدٌ، وبعد ذلك اتصل على الجهات الأمنية التي حضرت على الفور وتمّ دهم المنزل قبل فجر اليوم الثلاثاء، ووجد مواطن داخل المنزل، وبعد التفتيش تم العثور على جثة مرأة متجمّدة داخل الثلاجة، واتضح أنها جدته، وتم القبض على الحفيد الذي كان في حالة غير طبيعية.