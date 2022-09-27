محليات

رابغ.. أخفى جثة جدته في ثلاجة وزيارة أحد أقربائها انتهت بمداهمة أمنية كشفت المستور

الحفيد كان يراوغ أقرباءه ووُجد في حالة غير طبيعية.. والتحقيقات جارية لكشف المُلابسات
رابغ.. أخفى جثة جدته في ثلاجة وزيارة أحد أقربائها انتهت بمداهمة أمنية كشفت المستور
هادي العصيمي
هادي العصيمي

تحقّق الجهات الأمنية بشرطة محافظة رابغ بعد العثور على جثة امرأة في العقد السابع من العمر داخل ثلاجة منزل حفيدها البالغ 41 عاماً في منطقة رابغ.

وفي التفاصيل، التي حصلت عليها "سبق"، حاول أقارب الجدة التي تسكن مع حفيدها التواصل معها إلا أن حفيدها يأخذ الجوّال ويرد على الاتصالات ويخبرهم بأنها نائمة، ومع تكرار الأمر بدأ الشك يتسرّب اليهم حول وضع الجدة، فذهب أحد أقربائها للاطمئنان عليها، وطرق باب المنزل فلم يجبه أحدٌ، وبعد ذلك اتصل على الجهات الأمنية التي حضرت على الفور وتمّ دهم المنزل قبل فجر اليوم الثلاثاء، ووجد مواطن داخل المنزل، وبعد التفتيش تم العثور على جثة مرأة متجمّدة داخل الثلاجة، واتضح أنها جدته، وتم القبض على الحفيد الذي كان في حالة غير طبيعية.

ولا تزال التحقيقات جاريةً من قِبل الجهات الأمنية لمعرفة حيثيات القضية بحكم الاختصاص.

الأمن العام
الجهات الأمنية
رابغ
جثة امرأة
شرطة محافظة رابغ

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