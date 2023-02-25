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خلال فترة الاختبارات.. "تعليم نجران" تُطلق خدمةَ الهاتف الاستشاري للطلاب وأولياء أمورهم

لتهيئة البيئة التربوية السليمة في نجاح وتفوّق أبنائنا الطلاب
خلال فترة الاختبارات.. "تعليم نجران" تُطلق خدمةَ الهاتف الاستشاري للطلاب وأولياء أمورهم
علي حفول
علي حفول

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي؛ خدمةَ الهاتف الاستشاري؛ لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم، خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٤هـ.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا، أن الهدف من خدمة الهاتف الاستشاري هو تلقِّي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم، ولتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لهم أثناء فترة الاختبارات، والتي تساعد على تهيئة البيئة التربوية السليمة في نجاح وتفوق أبنائنا الطلاب.

وأضاف عقالا، أن ذلك يأتي ضمن حزمة من البرامج التي تقدِّمها الإدارة، بمشاركة نخبة من مشرفي الرعاية الطلابية ومشرفي التوجيه والإرشاد؛ لتحقيق الرعاية والتهيئة الإرشادية اللازمة، ولمساعدة الطلاب وأسرهم في التغلب على المشكلات التي قد تواجههم أثناء الاختبارات وما يصاحبها من خوف وقلق وتوتُّر.

ويقوم فريقٌ من المختصّين في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي بالردّ على جميع الاستفسارات طوال فترة الاختبارات، خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس، من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ12 ظهرًا، على الرقم: 0175231091‪ إدارة التوجيه الطلابي للبنات، والرقم 0175231019‪ إدارة التوجيه الطلابي للبنين. ‪

تعليم نجران
الهاتف الاستشاري

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