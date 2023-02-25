خلال فترة الاختبارات.. "تعليم نجران" تُطلق خدمةَ الهاتف الاستشاري للطلاب وأولياء أمورهم

ويقوم فريقٌ من المختصّين في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي بالردّ على جميع الاستفسارات طوال فترة الاختبارات، خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس، من الساعة الـ8 صباحًا إلى الساعة الـ12 ظهرًا، على الرقم: 0175231091‪ إدارة التوجيه الطلابي للبنات، والرقم 0175231019‪ إدارة التوجيه الطلابي للبنين. ‪