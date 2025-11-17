‏NHC تطلق "التحفيز العقاري" لتمكين تطوير الأراضي وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري

في خطوة تعكس التزام NHC بدعم استدامة القطاع العقاري وتمكين نموه، أعلنت الشركة عن إطلاق "التحفيز العقاري" كمنظومة رقمية متكاملة تهدف إلى تحويل الأراضي إلى فرص تطوير واستثمار نوعية، من خلال حلول رقمية مبتكرة تسهّل التكامل بين ملاك الأراضي والمطورين والمستثمرين والممولين ضمن بيئة واحدة تسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز جاذبيته.